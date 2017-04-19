عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طهران تستضيف اجتماعا على مستوى الخبراء في إطار مفاوضات / أستانا/ طهران – سبأ :



استضافت العاصمة الإيرانية طهران اجتماعا على مستوى الخبراء، واجتماعات لفريق العمل المشترك للدول الضامنة الثلاث في عملية مفاوضات/ أستانا/ حول الوضع في سوريا .



وذكر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية اليوم ، أن وفود إيران وروسيا وتركيا ناقشت على مدى يومين ، مشروع الوثائق المعروضة على الأطراف الثلاثة، منها وثائق تتعلق بنظام وقف إطلاق النار المعلن في 30 ديسمبر 2016 في سوريا وتنفيذه ، وتبادل السجناء والمختطفين، وقضايا أخرى .



وقال البيان إن وفدا من خبراء الأمم المتحدة قدم مساعدات فنية خلال مشاركته في اللقاءات ثلاثية الأطراف لاجتماع طهران بصفته كمراقب.. مضيفا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر على مستوى الخبراء في الثاني من مايو القادم، عشية المؤتمر الرابع الذي تستضيفه العاصمة الكازاخية / أستانا/ حول الوضع في سوريا، في الثالث والرابع من نفس الشهر .

سبأ [20/أبريل/2017]سبأ