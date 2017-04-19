ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 11:54:29ص
التصدي لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي في موزع بتعز
تصدت وحدة من قوات الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه مديرية موزع في محافظة تعز .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.
وزارة الثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الثروة السمكية إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي بمنطقة البحر الأحمر من المياه اليمنية ابتداء من يوم 20 أبريل وحتى 1 سبتمبر 2017م.
سحب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا
تقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا يوم غد الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
آخر الأخبار:
الاحتلال يتوغل شرق البريج وسط قطاع غزة
طهران تستضيف اجتماعا على مستوى الخبراء في إطار مفاوضات / أستانا/
نائب عربي بالكنيست : الكيان الإسرائيلي يعد لحرب جديدة على غزة
غوتيريس يدعو لمواجهة كوريا الشمالية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
طهران تستضيف اجتماعا على مستوى الخبراء في إطار مفاوضات / أستانا/
[20/أبريل/2017]
طهران – سبأ :

استضافت العاصمة الإيرانية طهران اجتماعا على مستوى الخبراء، واجتماعات لفريق العمل المشترك للدول الضامنة الثلاث في عملية مفاوضات/ أستانا/ حول الوضع في سوريا .

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية اليوم ، أن وفود إيران وروسيا وتركيا ناقشت على مدى يومين ، مشروع الوثائق المعروضة على الأطراف الثلاثة، منها وثائق تتعلق بنظام وقف إطلاق النار المعلن في 30 ديسمبر 2016 في سوريا وتنفيذه ، وتبادل السجناء والمختطفين، وقضايا أخرى .

وقال البيان إن وفدا من خبراء الأمم المتحدة قدم مساعدات فنية خلال مشاركته في اللقاءات ثلاثية الأطراف لاجتماع طهران بصفته كمراقب.. مضيفا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر على مستوى الخبراء في الثاني من مايو القادم، عشية المؤتمر الرابع الذي تستضيفه العاصمة الكازاخية / أستانا/ حول الوضع في سوريا، في الثالث والرابع من نفس الشهر .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس شرق القدس واعتقال ثمانية فلسطينيين في الضفة
الاحتلال يتوغل شرق البريج وسط قطاع غزة
نائب عربي بالكنيست : الكيان الإسرائيلي يعد لحرب جديدة على غزة
غوتيريس يدعو لمواجهة كوريا الشمالية
وفاة 16 شخصا جراء انهيارات أرضية في كولومبيا
كوريا الجنوبية تطور صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت
مجلس العموم البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في يونيوالقادم
إصابة شخصين أحدهما ضابط بانفجار في لندن
غرق سفينة شحن بالبحر الأسود على متنها 12 شخصا
الخارجية الروسية: لا نؤيد أياً من المرشحين في انتخابات الرئاسة الفرنسية
العدوان السعودي على اليمن
قيادة محافظة حجة تدين الجريمة التي ارتكبها العدوان بمديرية حيران
[19/أبريل/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر الصدرين بالضالع
[19/أبريل/2017]
قبائل عزلة الجرشة السفلى بذمار تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[19/أبريل/2017]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في مديرية باقم بصعدة
[19/أبريل/2017]
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بمحاولتي تقدم باتجاه الربوعة ومنفذ علب بعسير
[19/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by