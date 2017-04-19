عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب عربي بالكنيست : الكيان الإسرائيلي يعد لحرب جديدة على غزة القدس المحتلة – سبأ:



أكد النائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة ، أن الكيان الإسرائيلي يعد لحرب جديدة ضد قطاع غزة ..وقال إن المسألة تتعلق فقط بالتوقيت .



وأشار إلى ما قاله رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه في الماضي لم يكن هناك بديل سوى الحرب، ولا إمكانية غير ذلك مستقبلًا .



ودعا زحالقة إلى "الإسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، حتى يواجه الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي موحدًا، ولسد الطريق على الاستغلال الإسرائيلي للانقسام الفلسطيني لتمرير مخططاته الهادفة إلى خنق مشروع التحرر الوطني الفلسطيني برمته" .



وهاجم زحالقة ، خلال جلسة للجنة " رقابة الدولة "، بنيامين نتنياهو، وحمله مسؤولية مقتل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة عام 2014..مطالبا بمعاقبة جميع المجرمين الذين خططوا وأصدروا الأوامر بشن هذا العدوان .



وأوضح أن نتنياهو اختار الحرب ويخطط للحرب ويرفض أي بديل للحرب مستقبلا على غزة .. مشيرا إلى أن نتنياهو وأعضاء الكنيست اختاروا الحرب ويبحثون موضوع "الإدارة الناجعة" لآلة الموت، ويستبعدون أي إمكانية أخرى يمكن أن تؤدي إلى وقف سفك الدماء .

سبأ [20/أبريل/2017]سبأ