ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 20 - أبريل - 2017 الساعة 10:39:30ص
التصدي لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي في موزع بتعز
تصدت وحدة من قوات الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه مديرية موزع في محافظة تعز .
غوتيريس يدعو لمواجهة كوريا الشمالية
قال الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس الليلة الماضية انه “يجب بذل كل الجهود” لمواجهة تهديد كوريا الشمالية وضمان أن برنامجيها النووي والصاروخي لا يشكلان تهديدا دولياً.
وزارة الثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الثروة السمكية إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي بمنطقة البحر الأحمر من المياه اليمنية ابتداء من يوم 20 أبريل وحتى 1 سبتمبر 2017م.
برشلونة الإسباني يودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
ودع نادي برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الربع النهائي بعد تعادله مع ضيفه نادي يوفنتوس الإيطالي في مباراة الإياب صفر / صفر.
آخر الأخبار:
نائب عربي بالكنيست : الكيان الإسرائيلي يعد لحرب جديدة على غزة
وفاة 16 شخصا جراء انهيارات أرضية في كولومبيا
كوريا الجنوبية تطور صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت
الاثنين المقبل .. بدء المعرض الثالث للمخترعين بمشاركة 210 مخترعين وطلاب من مختلف محافظات الجمهورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
نائب عربي بالكنيست : الكيان الإسرائيلي يعد لحرب جديدة على غزة
[20/أبريل/2017]
القدس المحتلة – سبأ:

أكد النائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة ، أن الكيان الإسرائيلي يعد لحرب جديدة ضد قطاع غزة ..وقال إن المسألة تتعلق فقط بالتوقيت .

وأشار إلى ما قاله رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه في الماضي لم يكن هناك بديل سوى الحرب، ولا إمكانية غير ذلك مستقبلًا .

ودعا زحالقة إلى "الإسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، حتى يواجه الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي موحدًا، ولسد الطريق على الاستغلال الإسرائيلي للانقسام الفلسطيني لتمرير مخططاته الهادفة إلى خنق مشروع التحرر الوطني الفلسطيني برمته" .

وهاجم زحالقة ، خلال جلسة للجنة " رقابة الدولة "، بنيامين نتنياهو، وحمله مسؤولية مقتل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة عام 2014..مطالبا بمعاقبة جميع المجرمين الذين خططوا وأصدروا الأوامر بشن هذا العدوان .

وأوضح أن نتنياهو اختار الحرب ويخطط للحرب ويرفض أي بديل للحرب مستقبلا على غزة .. مشيرا إلى أن نتنياهو وأعضاء الكنيست اختاروا الحرب ويبحثون موضوع "الإدارة الناجعة" لآلة الموت، ويستبعدون أي إمكانية أخرى يمكن أن تؤدي إلى وقف سفك الدماء .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
غوتيريس يدعو لمواجهة كوريا الشمالية
وفاة 16 شخصا جراء انهيارات أرضية في كولومبيا
كوريا الجنوبية تطور صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت
مجلس العموم البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في يونيوالقادم
إصابة شخصين أحدهما ضابط بانفجار في لندن
غرق سفينة شحن بالبحر الأسود على متنها 12 شخصا
الخارجية الروسية: لا نؤيد أياً من المرشحين في انتخابات الرئاسة الفرنسية
السلطات الامنية الروسية تقضي على إرهابيين في ضواحي موسكو
مقتل أربعة ضباط يونانيين بتحطم مروحية عسكرية شمال اليونان
مادورو يندد بالتدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية

العدوان السعودي على اليمن
قيادة محافظة حجة تدين الجريمة التي ارتكبها العدوان بمديرية حيران
[19/أبريل/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر الصدرين بالضالع
[19/أبريل/2017]
قبائل عزلة الجرشة السفلى بذمار تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[19/أبريل/2017]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن في مديرية باقم بصعدة
[19/أبريل/2017]
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بمحاولتي تقدم باتجاه الربوعة ومنفذ علب بعسير
[19/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by