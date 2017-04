Sharaf: Yémen avec le paix, pas se rendre



SANA'A, 20 Avril (SABA)-Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf Abdullah, a souligné que le Yémen soutien la paix recherchée par tous et non le principe de se rendre, à qui aspire la Collation de l'agression et à la destruction au peuple de la civilisation et de l'histoire.



Il a déclaré lors d'une conférence de presse organisée par le comité de briser le siège à Sana'a que le peuple yéménite ferme refuse toute tutelle où diktats viennent de l'étranger.



Il a souligné que l'Arabie Saoudite et ses alliés cherchent à prouver plus de soutien, en particulier lors de la visite actuelle du secrétaire à la Défense des États-Unis dans la région.

