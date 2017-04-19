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غوتيريس يدعو لمواجهة كوريا الشمالية
[20/أبريل/2017]
نيويورك – سبأ :

قال الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس الليلة الماضية انه “يجب بذل كل الجهود” لمواجهة تهديد كوريا الشمالية وضمان أن برنامجيها النووي والصاروخي لا يشكلان تهديدا دولياً.

وقال غوتيريس أن “دول المواجهة” في هذه الازمة وهي الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا، يجب أن لا تدخر أي جهد لمنع بيونغ يانغ من الحشد العسكري، مضيفا “نعتقد أنه من الأساسي جدا أن يبذل كل شخص معني كل الجهود لكي لا يشكل تطوير الصواريخ والقدرات النووية الكورية الشمالية تهديدا للمجتمع الدولي”.

واضاف غوتيريس في تصريحات صحفية بمقر الامم المتحدة “نحن ندعم بشكل تام جهود جميع الدول لضمان عدم حصول كوريا الشمالية على القدرات التي يمكن أن تصبح تهديداً ليس للمنطقة فحسب بل لمناطق أوسع من العالم”.

سبأ
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