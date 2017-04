Tentative échouée d'infiltration des mercenaires à Mouza'a



TAIZ, 20 Avril (SABA)-Des unités de l'armée et des comités populaires ont fait échoué une tentative d'infiltration des mercenaires vers le district de Mouza'a au gouvernorat de Taiz.

Une source militaire a indiqué à SABA, qu'on a fait échoué la tentative des mercenaires, ce qui a causé la destruction de trois véhicules militaires appartenant aux forces de l'agression et son équipage à été tué.

La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé trois raids contre le même district.

