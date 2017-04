L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل NAJRAN/ JIZAN: Meurtre de deux soldats saoudiens et destruction d'un char appartenant à l'ennemi

JIZAN, 20 Avril (SABA)-Des unités de l'élite l'armée et des comités populaires ont tué deux soldats saoudiens et détruit un char de type de Brahms dans des opérations de qualité à Najran et à Jizan.



Une source militaire à Jizan a indiqué à SABA, que les deux soldats saoudiens ont été tués dans le site d'Al-Faridhah, ajoutant qu'on a également bombardé des rassemblements de l'ennemi dans le site d'Al-Malhamah, d'Al-Faridh, d'Al-Rouba'ai et d'Al-Miqtab, faisant des pertes humaines et matérielles parmi leurs rangs.



La source a ajoutée que des unités spécialisées au sien de l'armée et des comités populaires ont détruit un char saoudien de type d'Brahms utilisant un missile guidé devant le port d'Al-Khadhra'a à Najran.



AM



