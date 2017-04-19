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برشلونة الإسباني يودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
ودع نادي برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الربع النهائي بعد تعادله مع ضيفه نادي يوفنتوس الإيطالي في مباراة الإياب صفر / صفر.
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  رياضة
برشلونة الإسباني يودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
[20/أبريل/2017]
برشلونة – سبأ:

ودع نادي برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الربع النهائي بعد تعادله مع ضيفه نادي يوفنتوس الإيطالي في مباراة الإياب صفر / صفر.

وكان نادي يوفنتوس فاز ذهابا على أرضه 3/ صفر، فحجز بطاقته الى دور الأربعة للمرة الثانية عشرة في تاريخه، محققا في الوقت ذاته ثأره من برشلونة الذي توج بطلا لعام 2015 على حساب بطل ايطاليا بالفوز عليه في النهائي3 / 1 .وعجز برشلونة عن تكرار سيناريو الدور السابق حين خسر ذهابا خارج قواعده أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر/4 قبل أن يحقق إنجازا تاريخيا بفوزه ايابا على ارضه 6/1، بينها ثلاثة أهداف من الدقيقة 88 حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

الجدير بالذكر أن قرعة نصف النهائي تقام يوم الجمعة المقبل في نيون السويسرية.

سبأ
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