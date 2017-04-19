رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برشلونة الإسباني يودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم برشلونة – سبأ:



ودع نادي برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الربع النهائي بعد تعادله مع ضيفه نادي يوفنتوس الإيطالي في مباراة الإياب صفر / صفر.



وكان نادي يوفنتوس فاز ذهابا على أرضه 3/ صفر، فحجز بطاقته الى دور الأربعة للمرة الثانية عشرة في تاريخه، محققا في الوقت ذاته ثأره من برشلونة الذي توج بطلا لعام 2015 على حساب بطل ايطاليا بالفوز عليه في النهائي3 / 1 .وعجز برشلونة عن تكرار سيناريو الدور السابق حين خسر ذهابا خارج قواعده أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر/4 قبل أن يحقق إنجازا تاريخيا بفوزه ايابا على ارضه 6/1، بينها ثلاثة أهداف من الدقيقة 88 حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



الجدير بالذكر أن قرعة نصف النهائي تقام يوم الجمعة المقبل في نيون السويسرية.

سبأ [20/أبريل/2017]سبأ