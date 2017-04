L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Meurtre d'un certain nombre des soldats saoudiens et des mercenaires

ASIR, 20 Avril (SABA)-Un certain nombre des soldats saoudiens et des mercenaires ont été tués et d'autres blessés, lors de deux tentatives d'infiltration vers Al-Raboua'ah et le port d'Alib à Asri.

Une source militaire à Asir a indiqué à SABA, que des unités de l'armée et des comités populaires ont fait echouee deux tentatives d'infiltration des soldats saoudiens et des mercenaires, l'un vers la zone d'Al-Raboua'ah et l'autre vers le port d'Alib.

La source a affirmé la mort et la blessure d'un certain nombre des soldats saoudiens et des mercenaires, lors les deux tentatives d'infiltration, malgré la couverture terrestre et aérienne.

La source a ajoutée que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé le camps d'Al-Mouhdhar, utilisant un certain nombre des obus, faisant des pertes humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi .

