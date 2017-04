Baqim: Raids contre la maison d'un citoyen





SAADA, 20 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé un raid contre la maison d'un citoyen au district de Baqim au gouvernorat de Saada.

Une source de sécurité à Saada a indiqué à SABA, que le raid, qui a ciblé la maison d'un citoyen dans la zone d'Al-Houmaqi a causé la destruction totale de la maison et causé des dommages à ses biens, ajoutant que l'aviation de l'agression a également lancé un autre raids contre la zone d'Al-Masahif, causant de grands dégâts aux biens des citoyens.

La source a ajouté que la zone d'Al-Alcheikh au district de Mounabih a été ciblé par l'artillerie de l'ennemi, qui a visé les fermes des citoyens et des routes publiques.

AM



[20/أبريل/2017]SABA