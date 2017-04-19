عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية تطور صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت سول – سبأ :

تتسابق الكوريتان والدول المجاورة لشبه الجزيرة الكورية لتطوير صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت .



وقال مصدر عسكري في سول اليوم إن الجيش الكوري الجنوبي يطور حاليا صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت بما بين 3 أو 4 أضعاف لنشرها بحلول عام 2020، مضيفا أن كوريا الشمالية تطور أيضا صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت .



ويجري الجيش الكوري الجنوبي تطوير صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت تحت إجراءات أمنية مشددة، لذلك فإنه لم يتم الكشف عن مواصفات هذه الصواريخ بصورة مفصلة، إلا أنه من المتعارف عليه أن مداها يتراوح بين 300 إلى 500 كيلومتر .



وذكرت وكالة أنباء / يونهاب/ الكورية الجنوبية أن السلطات العسكرية في سول تعتقد بأن كوريا الشمالية تطور أيضا صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت.



وكانت كوريا الشمالية قد كشفت عن صاروخ بحر / بحر، أثناء العرض العسكري الذي جاء بمناسبة الذكرى السنوية الـ105 لميلاد مؤسسها الراحل كيم إيل سونغ .



ويرى بعض الخبراء أن كوريا الشمالية تطور صواريخ مضادة للسفن كسلاح نووي استراتيجي جديد، وقد تستخدم صاروخ "سكود اي آر" وصواريخ بالستية من طرازات "رودونغ" و"بوكوكسونغ 1" و"بوكوكسونغ 2" لتطوير صواريخ مضادة للسفن .



يذكر أن روسيا والصين واليابان تتنافس على تطوير صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت..ونجحت روسيا مؤخرا في إطلاق تجريبي للصاروخ الجديد من طراز "زيركون" الذي تصل سرعته إلى 8 ماخ .



واختبرت الصين إطلاق الصاروخ المضاد للسفن من طراز واي جيه - 18 الذي تتراوح سرعته بين 5 إلى 10 ماخ، 7 مرات خلال الفترة بين يناير 2014 إلى أبريل 2016.



أما بالنسبة لليابان، فإنها تمتلك الصواريخ المضادة للسفن من طرازي "ASM1" و"ASM2" إلا أن سرعتها أبطأ من الصوت، لهذا السبب فإنها بدأت تطوير صواريخ جو / بحر أسرع من الصوت .

سبأ [20/أبريل/2017]سبأ