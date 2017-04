L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Destruction d'un véhicule militaire appartenant aux mercenaires à l'Est de Moka



TAIZ, 20 Avril (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont détruit un véhicule militaire appartenant aux mercenaires de l'agression saoudienne à l'Est du district de Moka à Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que les héros de l'armée et des comités populaires ont ciblé un véhicule militaire appartenant aux mercenaires à l'Est du district de Moka, ce qui a conduit à sa destruction et à la mort d'un certain nombre des mercenaires, qui étaient à bord.



AM

