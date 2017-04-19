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الاثنين المقبل .. بدء المعرض الثالث للمخترعين بمشاركة 210 مخترعين وطلاب من مختلف محافظات الجمهورية
الأرصاد ينبه من موجه غبار واسع الانتشار خلال الـ 24 ساعة القادمة
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الاثنين المقبل .. بدء المعرض الثالث للمخترعين بمشاركة 210 مخترعين وطلاب من مختلف محافظات الجمهورية
[20/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
تبدأ يوم الاثنين المقبل في صنعاء فعاليات المعرض الثالث للمخترعين الذي تنظمه إدارة حماية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع جامعة صنعاء ويستمر يومين.

يهدف المعرض إلى عرض ابتكارات و أفكار نحو 210 مخترعين وطلاب من المدارس و الجامعات الحكومية والأهلية من مختلف محافظات الجمهورية في المجالات العلمية ، الصناعية ، الخدمية ، التقنية والعمل على ترجمتها كمشاريع فعلية على أرض الواقع والاستفادة منها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدفع بها إلى الأمام.

وأشار وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المعرض يكتسب أهمية خاصة كونه ينعقد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وذلك من منطلق الحرص على إيجاد البدائل والحلول لمواجهة الأزمات التي يعانيها المواطن جراء العدوان الغاشم .

ولفت إلى أن المعرض لن يقتصر على تسجيل الاختراعات فقط بل سيتم تبني وتمويل الاختراعات المميزة لتنفيذها كمشاريع فاعلة ومنتجة في سوق العمل ، مبيناً أن الاختراعات والمشاريع المشاركة في المعرض البالغة نحو 148 اختراعاً ومشروعاً ستخضع للتقييم والفحص الدقيق من قبل لجان مختصة مكونة من دكاترة الجامعات والخبراء المشهود بكفاءتهم في ميدان العمل ووفقاً للأسس العلمية الحديثة في مختلف المجالات.

وأكد الوزير بشر أن حكومة الإنقاذ الوطني وضعت الاهتمام بالمبدعين والمبتكرين من الشباب ضمن أولويات المرحلة للأخذ بأيديهم لتنفيذ مشاريعهم وإخراجها إلى النور ، فضلاً عن تبادل الخبرات فيما بينهم و تشجيع ثقافة الاختراع بين أوساط الشباب وبما يخدم التنمية في البلاد.

ودعا وزير الصناعة والتجارة إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية وتطوير عملية البحث العلمي و تفعيل مراكز الأبحاث وإقامة الفعاليات الهادفة إلى تشجيع الابداع والابتكار في أوساط الشباب وطلاب المدارس ابتداء من المراحل الدراسية الأولى إلى التعليم الجامعي.

سبأ
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