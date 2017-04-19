محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد ينبه من موجه غبار واسع الانتشار خلال الـ 24 ساعة القادمة صنعاء - سبأ :



نبه المركز الوطني للأرصاد من موجه غبار واسع الانتشار ستأثر بها محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف، واحتمال امتداد تأثيرها إلى أجزاء من محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء، خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأوضح المركز في نشرته التنبيهية تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مصدر موجه الغبار صحراء الربع الخالي شرقا.



ودعا المركز قاطني المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أثار العوالق الترابية خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الربو حفاظا على صحتهم، والعاملين خلال الفترة المسائية حتى ساعات الصباح الأولى والمتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة.



كما دعا المركز الوطني للأرصاد سائقي المركبات في الطرق عموما إلى توخي الحيطة والحذر من تدني في مدى الرؤية الافقية.

سبـأ [20/أبريل/2017]سبـأ