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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 11:54:06م
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قيادة محافظة حجة تدين الجريمة التي ارتكبها العدوان بمديرية حيران
[19/أبريل/2017]
حجة - سبأ :

أدانت قيادة محافظة حجة الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين في سوق شعبي بمديرية حيران اليوم وراح ضحيتها أربعة شهداء وإصابة اربعة آخرين بجروح بالغة.

وقال وكيل أول المحافظة هلال الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إنه لم يعد هناك أدنى شك لدى الشعب اليمني بتواطؤ المجتمع الدولي مع تحالف العدوان بقيادة السعودية الذي يمارس حرب إبادة بحق اليمنيين غير آبه بالأعراف والقوانين المواثيق الدوليةوالإنسانية.

وأضاف "لو أن جزء بسيط مما يتعرض له الشعب اليمني، يتعرض له الكيان الصهيوني، فإن العالم بأسرة سيتحرك لحمايتهم وهذا دليل واضح بتعمد المجتمع الدولي في الصمت والتجاهل والتغاضي عما يتعرض له أبناء اليمن لأنه مجتمع يتحرك وفق مصالحه ومطامعه ﻻ وفق ما يدعي بحماية حقوق الإنسان والسلام ".

وأشار الوكيل الصوفي إلى أن صمت المجتمع الدولي أسهم في تمادي تحالف العدوان الإجرامي ليؤكدا تجردهما من القيم الأخلاقية والضمير والإنسانية ومخالفتهما لكل التشريعات السماوية..مؤكدا أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم ستظل وصمة عار تلاحق النظام السعودي الباغي والمجتمع الدولي الصامت .

وأشاد وكيل محافظة حجة بصمود وثبات أبناء الشعب في مواجهة العدوان السعودي .. منوهت بدور أبطال الجيش و اللجان الشعبية في كل مواقع العزة والشرف والذين سطروا الملاحم البطولية في مختلف الجبهات.

سبـأ
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