محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكليف فريق متخصص لإعادة برمجة أنشطة برنامج علم طفلا صنعاء - سبأ :



كلف إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي فريق متخصص لإعادة برمجة أنشطة برنامج علم طفلا وإعداد خطة عمل لـ 6 الأشهر القادمة لضمان تحقيق أهداف البرنامج .



وفي الإجتماع الذي ضم عدد من وكلاء الوزارة وممثلي منظمة اليونيسيف والمختصين إستعرض منسق برنامج علم طفلا محمود سعيد جهود البرنامج في المديريات المستهدفة وكذا الوصول لبقية المديريات البالغ عددها 50 مديرية موزعة على محافظات حجة، عمران، تعز، الحديدة، لحج، عدن، صعدة وأبين .



وأوضح أن البرنامج يسعى إلى إنشاء فصول مجتمعية جديدة مع إستمرار العمل في الفصول السابقة وتوفير التجهيزات المدرسية وكذا ترميم الفصول التي خرجت عن الخدمة والعمل على إيجاد فصول بديلة للأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب عدم توفر المكان .. مشيراً الى بقية أنشطة البرنامج في " بناء قدرات المعلمين ودعم مجالس الآباء والأمهات والتوعية بأهمية إلحاق الأطفال بالتعليم والتعاقد مع المعلمات للفصول المجتمعية إلى جانب الإشراف والمتابعة والتقييم .



وأكد نائب وزير التربية أهمية الإستفادة من برنامج علم طفلا في إلحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال بالمدرسة سيما أولئك المحرومين من التعليم .



وأشار إلى ضرورة تنفيذ أنشطة البرنامج في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف وكذا مكاتب التربية بالمحافظات المستهدفة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

سبـأ [19/أبريل/2017]سبـأ