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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 11:54:06م
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بازار وتكريم للمعلمين المتميزين بمديرية سنحان بصنعاء
[19/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 أقيم بمديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء اليوم البازار الأول لدعم العملية التعليمية بالمديرية.

يهدف البازار الذي نظمته مدرسة الحسين بن علي، ضمن مبادرة اعطني مدرسة أعطيك مجتمعا، إلى دعم العملية التعليمية والمعلمين وتكريم 400 معلما ومعلمة بالمديرية.

واكد مدير مديرية سنحان وبني بهلول أحمد نهشل ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة توفيق طهام أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات.

وأشار إلى ضرورة تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وثمنا جهود الداعمين ومجالس الآباء للقطاع التربوي.

فيما نوه مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد بحرص الكادر التربوي على استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات جراء الأوضاع الراهنة.

سبـأ
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