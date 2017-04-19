محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل عزلة الجرشة السفلى بذمار تعلن النفير العام في مواجهة العدوان ذمار - سبأ :



أعلنت قبائل عزلة الجرشة السفلى "حصن قديد وذي منكر والحجنا والحسول" بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار، النفير العام في مواجهة العدوان والرد على جرائمه وتصعيده على الساحل الغربي.



وجدد أبناء عزلة الجرشة في لقاء قبلي اليوم التأكيد على وقوفهم ودعمهم للجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف للدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



واستنكروا استمرار العدوان السعودي الأمريكي في إرتكاب أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني والهجمة الشرسة على الساحل الغربي للبلاد.. مؤكدين إستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لمواجهة قوى العدوان والغزاة والمعتدين.



وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمن من عدوان وحصار وتدمير لمنشآته وبناه التحتية والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.



وندد أبناء الجرشة بالصمت الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وحرب إبادة تتنافى مع كل القيم والأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني .

سبـأ [19/أبريل/2017]سبـأ