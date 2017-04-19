[19/أبريل/2017]
صعدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم غارة إستهدفت منزل مواطن في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منزل مواطن في منطقة آل الحماقي بمديرية باقم بغارة أدت إلى تدميره بالكامل وتلف محتوياته، بالإضافة إلى غارة أخرى إستهدفت منطقة المصاحف خلفت أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين .
وأشار المصدر إلى أن منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف سعودي بالرشاشات استهدف مزارع المواطنين والطرقات العامة دون الإشارة إلى حدوث إصابات .
سبـأ