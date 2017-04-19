مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بمحاولتي تقدم باتجاه الربوعة ومنفذ علب بعسير
[19/أبريل/2017]
عسير - سبأ :
لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرين اليوم خلال محاولتي تقدم باتجاه الربوعة ومنفذ علب بعسير.
وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحفين للجنود السعوديين والمرتزقة احدهما باتجاه الربوعة والآخر باتجاه منفذ علب .
وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال محاولتي التقدم الفاشلة رغم التغطية البرية والجوية.
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت معسكر المحضار بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة .
سبـأ