[19/أبريل/2017]
جيزان - سبأ :
قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم جنديين سعوديين ودمرت دبابة أبرامز سعودية بعمليات نوعية بجيزان ونجران .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديين سعوديين في موقع الفريضة، بالإضافة إلى قصف تجمعات الجنود السعوديين في مواقع ملحمة والفريض والربعي والمقطاب محققة إصابات مباشرة .
وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت دبابة أبرامز سعودية بصاروخ موجه قبالة منفذ الخضراء بنجران .
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