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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 08:49:55م
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  رياضة
موراي العائد من الإصابة يبلغ الدور الثالث في مونت كارلو
[19/أبريل/2017]
باريس - سبأ :

 فازالبريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا على جيل مولر لاعب لوكسمبورج 7-5 و7-5 ليصل إلى الدور الثالث في بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة اليوم الأربعاء بعد غيابه لخمسة أسابيع بسبب الإصابة.

ولم يخض اللاعب البريطاني أي مباراة رسمية منذ إصابته بالمرفق في مارس الماضي.

وخسر موراي (29 عاما) إرساله مرتين لكنه ظل متفوقا في أول بطولة اوروبية على ملاعب رملية هذا الموسم مع اقتراب بطولة فرنسا المفتوحة التي ستقام في الفترة من 28 مايو إلى 11 يونيو .

وسيلتقي موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في الدور المقبل مع الاسباني البرت راموس المصنف 15.

وخسر دومينيك تيم المصنف السادس أول أربع نقاط فقط على إرساله قبل أن يتغلب على روبن هاسه 6-3 و6-2 ليواجه البلجيكي ديفيد جوفين المصنف العاشر.

وسحق الكرواتي مارين شيليتش المصنف الخامس الفرنسي جيريمي شاردي 6-3 و6-صفر كما تعافى السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثالث من تعثر في المجموعة الثانية ليتفوق على التشيكي ييري فيسلي 6-2 و4-6 و6-2.

سبـأ
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