[19/أبريل/2017] ريمة - سبأ:
ناقش إجتماع بفرع مؤسسة خبراء ومستشارون للتنمية بمحافظة ريمة اليوم، خطط وبرامج المؤسسة الخاصة بجوانب التأهيل والتدريب للكوادر البشرية خلال الفترة القادمة من العام الجاري.
وأقر الاجتماع الذي ضم رئيس فرع المؤسسة بالمحافظة سنان الجباري مهام اللجان في إطار تخصصها في مختلف المجالات .
واستمع الإجتماع إلى آراء ومقترحات الأعضاء حول الإحتياجات والمتطلبات الهادفة لتحسين العمل الإداري والمؤسسي في المجالات التربوية والصحية والمالية والمحاسبية .. مؤكدا أهمية إنجاح مهام اللجان المكلفة لتنفيذ خطط وبرامج فرع المؤسسة.
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