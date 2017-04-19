شعب إب يفوز على اليرموك ويتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الوحدة تأهل فريق شعب إب إلى نصف نهائي بطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه اليرموك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بصنعاء في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.