محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر مسئول بالمجلس السياسي الأعلى يرحب بأي موقف دولي يدعم الحل التفاوضي والسياسي في اليمن





رحب مصدر مسئول بالمجلس السياسي الأعلى بأي موقف دولي يدعم الحل التفاوضي والسياسي في اليمن.



وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "تابعنا التصريحات المنسوبة لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، وإذ نؤكد على موقفنا الثابت من السلام العادل الذي يحفظ لليمن سيادته وكرامته وسلامة أراضية فإننا نرحب بأي موقف دولي يدعم الحل التفاوضي والسياسي بما في ذلك خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكية السابق كأرضية للتفاوض ولتشمل الجانب السياسي والأمني والعسكري".



وأكد المصدر الإستعداد للمضي في المفاوضات دون شروط مسبقة مع وضع أسس لتعزيز الثقة وإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن.

سبأ [19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ