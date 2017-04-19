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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 07:40:58م
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إجتماع بالحديدة يستعرض جهود فرع هيئة الأراضي للحفاظ على عقارات الدولة
[19/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:


ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، جهود فرع الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني في الحفاظ على عقارات وأراضي الدولة بالمحافظة.

واستعرض الإجتماع بحضور وكيل المحافظة علي قشر ونواب مدير فرع الهيئة ومدراء الإدارات المختصة بالهيئة، الإشكاليات التي تواجه فرع الهيئة والإعتداءات التي تتعرض لها أراضي الدولة.

واطلع المحافظ الهيج على القضايا الخاصة بأراضي الدولة والمنظورة لدى المحاكم والنيابات المتخصصة .

ووجه محافظ الحديدة الشئون القانونية بالمحافظة والإدارات المختصة بهيئة الأراضي بعدم التهاون والتساهل في قضايا أراضي الدولة والحفاظ عليها بكل الوسائل والطرق القانونية.

واستعرض الإجتماع جهود فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة في الحفاظ على ممتلكات وعقارات ومساحات أراضي الدولة، والأراضي التي عليها نزاع مع الجهات الأخرى وما تزال قضاياها منظورة لدى النيابات والمحاكم.

وأكد الإجتماع ضرورة عدم تأجيل البت في قضايا الأراضي وتحديد ملكيتها بما يسهم في الحد من أعمال البسط الجديد ويحد من النزاعات حول الأراضي.

وكان الإجتماع استمع من مدير فرع الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني إبراهيم الهادي إلى تقرير عن الأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال الفترة القادمة وساهمت في الحفاظ على أراضي الدولة، والإحتياجات التي يتطلبها فرع الهيئة للإستمرار في ذلك.

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