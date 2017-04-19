رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس القارات 2017 زيوريخ - سبأ:



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)،اليوم بدء المرحلة الأخيرة من عملية بيع تذاكر بطولة كأس القارات 2017، في روسيا.



وأوضح الاتحاد الدولي، في بيان صحفي: "خلال المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر، التي تستمر حتى 2 يوليو سيتم طرحها في المراكز المخصصة، ويمكن شراؤها عبر الوقوف في الطابور، في أوقات مناسبة، وفي حال توفرها.



وتابع البيان ان التذاكر، التي ستباع عبر الموقع، اعتبارا من 19 أبريل يجب على المشتري الحضور شخصيا، لاستلامها، في مراكز الفيفا لبيع التذاكر، التي ستعمل في جميع المدن المضيفة. أما التذاكر، التي بيعت خلال المراحل السابقة فستصل إلى صاحبها عن طريق التوصيل المنزلي، اعتبارا من مايو 2017، ولا يمكن الحصول عليها في مراكز البيع".



وأشار البيان أيضا، إلى ضرورة الحصول على "بطاقة مشجع"، بغض النظر عن عدد مباريات الحضور "على جميع من اشترى تذاكر حضور مباريات كأس القارات 2017 في روسيا، الحصول على (بطاقة مشجع). الفيفا لا يتحمل مسؤولية تقديم طلبات الحصول على (بطاقة مشجع)، وإصدارها واستخدامها".



وأعلن، في وقت سابق، أن بريد روسيا قد بدأ بتسليم "بطاقة مشجع" الخاصة بكأس القارات 2017.



وافتتحت اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، رسميا، مراسم افتتاح المركز الرئيسي لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس القارات 2017 في روسيا، وعرض تصميم كأس البطولة، التي ستقام مبارياتها، في أربع مدن، وهي: موسكو، وسان بطرسبورغ، وسوتشي وقازان.

سبأ [19/أبريل/2017]سبأ