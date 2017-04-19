ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 07:40:58م
عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي يدعو المنظمات الدولية لتعزيز جهودها الإنسانية في اليمن
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي المنظمات الحقوقية والإنسانية الى تعزيز جهودها الإنسانية تجاه الشعب اليمني.
بنس يقول إن واشنطن ستعمل مع حلفائها للضغط على كوريا الشمالية
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية، ولكن أمريكا ستدحر أي هجوم “برد ساحق”.
وزارة الثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الثروة السمكية إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي بمنطقة البحر الأحمر من المياه اليمنية ابتداء من يوم 20 أبريل وحتى 1 سبتمبر 2017م.
شعب إب يفوز على اليرموك ويتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الوحدة
تأهل فريق شعب إب إلى نصف نهائي بطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه اليرموك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بصنعاء في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.
آخر الأخبار:
إجتماع بالحديدة يستعرض جهود فرع هيئة الأراضي للحفاظ على عقارات الدولة
بدء المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس القارات 2017
مكتب الأشغال بإب ينفذ حملة لإزالة المخالفات في عدد من المديريات
تكريم طلاب مركز البهجة لذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة الحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
بدء المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس القارات 2017
[19/أبريل/2017]
زيوريخ - سبأ:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)،اليوم بدء المرحلة الأخيرة من عملية بيع تذاكر بطولة كأس القارات 2017، في روسيا.

وأوضح الاتحاد الدولي، في بيان صحفي: "خلال المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر، التي تستمر حتى 2 يوليو سيتم طرحها في المراكز المخصصة، ويمكن شراؤها عبر الوقوف في الطابور، في أوقات مناسبة، وفي حال توفرها.

وتابع البيان ان التذاكر، التي ستباع عبر الموقع، اعتبارا من 19 أبريل يجب على المشتري الحضور شخصيا، لاستلامها، في مراكز الفيفا لبيع التذاكر، التي ستعمل في جميع المدن المضيفة. أما التذاكر، التي بيعت خلال المراحل السابقة فستصل إلى صاحبها عن طريق التوصيل المنزلي، اعتبارا من مايو 2017، ولا يمكن الحصول عليها في مراكز البيع".

وأشار البيان أيضا، إلى ضرورة الحصول على "بطاقة مشجع"، بغض النظر عن عدد مباريات الحضور "على جميع من اشترى تذاكر حضور مباريات كأس القارات 2017 في روسيا، الحصول على (بطاقة مشجع). الفيفا لا يتحمل مسؤولية تقديم طلبات الحصول على (بطاقة مشجع)، وإصدارها واستخدامها".

وأعلن، في وقت سابق، أن بريد روسيا قد بدأ بتسليم "بطاقة مشجع" الخاصة بكأس القارات 2017.

وافتتحت اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، رسميا، مراسم افتتاح المركز الرئيسي لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس القارات 2017 في روسيا، وعرض تصميم كأس البطولة، التي ستقام مبارياتها، في أربع مدن، وهي: موسكو، وسان بطرسبورغ، وسوتشي وقازان.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
شعب إب يفوز على اليرموك ويتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الوحدة
نادي برشلونة يوافق على بيع أردا توران
ريال مدريد وأتليتكو يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
ديوكوفيتش يتأهل إلى الدور الثالث لبطولة مونتي كارلو لتنس الأساتذة
اكتمال عقد المتأهلين لثمن نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب المدرسية
دوري أبطال أوروبا : ريال مدريد يتأهل للدور قبل النهائي
جمعان وإيجلز والغراسي وجودة فوود يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
تعيين ريدناب مدربا لبرمنجهام سيتي الانجليزي لكرة القدم
برايتون ألبيون يصعد رسميا للدوري الممتاز الإنجليزي
بلوغ مدارس سقطرى والزبيري وعمر بن عبد العزيز وأحمد فرج دور الـ16 لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب المدرسية
العدوان السعودي على اليمن
فعالية بذكرى مرور عامين من الصمود في وجه العدوان بمديرية بني مطر
[19/أبريل/2017]
إستشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارة لطيران العدوان على سوق بمديرية حيران بحجة
[19/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين على مأرب
[19/أبريل/2017]
انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من العاصمة صنعاء إلى ميناء الحديدة
[19/أبريل/2017]
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في الجحملية والصلو بتعز
[18/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by