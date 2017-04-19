محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب الأشغال بإب ينفذ حملة لإزالة المخالفات في عدد من المديريات





نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة إب خلال الأسبوع الجاري حملة إزالة لمخالفات المخطط العام في عدد من مديريات المحافظة.



وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس بسام السقاف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فريق ميداني مكلف من المكتب قام بإزالة ست مخالفات للمخطط العام في مديرية المشنة .. مبينا أن إزالة المخالفات تمت دون أي عوائق رغم صعوبة تلك المخالفات الواقعة في داخل شوارع وحرم السوائل.



وقال " إنه تم إزالة ثمان مخالفات للمخطط العام بمديرية الظهار " .. مضيفا " قامت الفرق الميدانية المكلفة من المكتب برفع ونقل المخلفات الواقعة في شارع 30 بمدينة إب إلى المقلب المخصص لهذا الغرض" .



وأشار المهندس السقاف إلى أن رفع المخلفات بمديرية ريف إب مستمرة بما يخدم المصلحة العامة .. مبينا أن مكتب الأشغال نفذ خلال الأسبوع الجاري حملة تنظيف السوائل والعبارات بمركز المحافظة من المخلفات المتراكمة قبل موسم الأمطار.

سبأ [19/أبريل/2017] إب - سبأ:سبأ