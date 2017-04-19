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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 07:23:24م
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عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي يدعو المنظمات الدولية لتعزيز جهودها الإنسانية في اليمن
[19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي المنظمات الحقوقية والإنسانية الى تعزيز جهودها الإنسانية تجاه الشعب اليمني.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى خلال لقاءه اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكسندرفت أهمية ان تولي تلك المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنها الصليب الأحمر ملف الأسرى كل الاهتمام .

واستعرض النعيمي ما تمارسه قوى العدوان في حق الأسرى من وسائل وأساليب تعذيب تتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية والمواثيق والقانونين الدولية والإنسانية بموجب شهادة الأسرى المفرج عنهم .. متطرقا الى قضية الشهيد مبخوت النعيمي الذي كشفت التقارير انه تم تعذيبه قبل استشهاده بطريقة غير إنسانية نفذتها في حقه الجماعة المسلحة التابعة للعدوان الغاشم .

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بدور بعثة الصليب الأحمر الإنساني في تخفيف معانات اليمنيين في ظل إستمرار العدوان الغاشم على اليمن .. مؤكدا استعداد الجهات المعنية بتسهيل مهام البعثة لتمكينها من أداء مهمتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني خاصة في ظل ظروف العدوان الغاشم .

فيما استعرض رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر نشاط اللجنة ومهامها التي تقوم بتنفيذها خلال أدائها لواجباتها الإنسانية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني من الجرحى جراء الحرب على اليمن.

وأكد حرص أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الاستمرار في أداء ذلك الواجب الإنساني و بذل كل جهود برغم الصعوبات والعراقيل التى تواجهها البعثة جراء هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

حضر اللقاء رئيس دائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي ومنسقة قسم الحماية ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيريلا هيرناندز .

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