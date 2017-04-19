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تكريم طلاب مركز البهجة لذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة الحديدة
[19/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:


نظمت مدارس الإكليل بمحافظة الحديدة حفل تكريمي لطلاب مركز البهجة لذوي الإحتياجات الخاصة والمعاقين بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم تحت شعار " من حقي أن أتعلم ".

وفي التكريم أشار وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي إلى ضرورة صون حقوق وواجبات ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة في التعليم ومساواتهم.

وأوضح أن الدين الإسلامي الحنيف حث الجميع على التعاون والتراحم وخاصة مع هذه الشريحة التي تحتاج إلى مد يد العون والرعاية والاهتمام.

وطالب الوكيل العزعزي الجهات الخيرة وذات العلاقة القيام بواجبها تجاه هذه الشريحة وتقديم الدعم والرعاية بما يخفف من المعاناة الإنسانية لهم.

فيما أثنى مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر على إدارة مدرسة الأكليل لإقامة هذا الحفل الذي يعد لفتة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

بدوره أشار مدير مدرسة الإكليل عمر السلموني إلى أن تكريم طلاب مركز البهجة لذوي الإحتياجات الخاصة يأتي في إطار إهتمام إدارة المدرسة والعاملين فيها بالطلاب المبرزين على مستوى المحافظة وخصوصا الذين ينتظرون مساعدة المجتمع .

وأشار إلى أن التكريم الرمزي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان، سينعكس إيجابا على نفوس الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة وسيسهم في غرس مفهوم إشراكهم في المجتمع.

وكان رئيس جمعية المعاقين بالمحافظة جمال عبدالناصر عبر عن إمتنانه لإقامة هذا الحفل الذي يؤكد مدى الإهتمام بشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء العدوان الذي تسبب في عجز بالمساعدات المقدمة لهم من الجمعيات الخيرية.

تخلل الحفل قصائد شعرية وفقرات استعراضية.

سبأ
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