اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر





أعلنت وزارة الثروة السمكية إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي بمنطقة البحر الأحمر من المياه اليمنية ابتداء من يوم 20 أبريل وحتى 1 سبتمبر 2017م.



وأرجعت الوزارة إغلاق موسم الاصطياد إلى أن فترة تكاثر أسماك الجمبري تبدأ في شهر أبريل من كل عام بحسب دراسات هيئة أبحاث علوم البحار .



ودعت الوزارة في القرار الصادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه كافة الصيادين إلى رفع معدات الاصطياد المخصصة لاصطياد الجمبري الساحلي في المنطقة المحددة.. محذرة من ممارسة أي نشاط لصيد الجمبري خلال فترة إغلاق الموسم .



وحثت الوزارة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وهيئة أبحاث علوم البحار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار وفقاً لقانون الاصطياد ولوائحه.



سبأ [19/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ