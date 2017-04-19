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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 07:23:24م
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مجلس العموم البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في يونيوالقادم
[19/أبريل/2017] لندن - سبأ:


وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة اليوم على دعوة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد في 8 يونيو المقبل.

ووافق 522 نائبا في مجلس العموم لمصلحة حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة بينما عارض المقترح 13 عضوا فقط.

ومن المتوقع أن يتم حل البرلمان في 3 يونيو المقبل إيذانا ببدء حملة انتخابية.

بدوره رحب حزب العمال البريطاني بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت ماي دعت امس الى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو المقبل.. معتبرة أنها ضرورية للقضاء على مخاطر عدم الاستقرار وتجنب الانقسام في المجتمع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

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