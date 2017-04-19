محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة برامج الرعاية والحماية التي تقدمها منظمة رعاية الأطفال في اليمن





دعت وزير الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد باعلوي منظمة رعاية الأطفال إلى بذل المزيد من الجهود إلى جانب غيرها من المنظمات العاملة في بلادنا من أجل وقف العدوان ورفع الحصار .



جاء ذلك خلال لقاءها اليوم بصنعاء وفد من مكتب منظمة رعاية الأطفال لدى اليمن برئاسة روهول أمين لبحث علاقات التعاون بين الوزارة والمنظمة في جانب رعاية وحماية الأطفال والصعوبات التي تعترض أداء المنظمات لعملها على أكمل وجه.



وتطرق اللقاء إلى أوضاع الأطفال في العديد من المحافظات والصعوبات التي تواجهها بعض المستشفيات التي تستقبل حالات الأطفال وخاصة المصابين وكيفية دعم المنظمة لها .



وشدد اللقاء على ضرورة أن تشكل المنظمات الدولية ضغط عالمي لوقف أي استهداف لميناء الحديدة والذي قد يتسبب بكارثة حقيقية تلحق بما يزيد عن 27 مليون مواطن يمني.

سبـأ [19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبـأ