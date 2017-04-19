رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شعب إب يفوز على اليرموك ويتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الوحدة







تأهل فريق شعب إب إلى نصف نهائي بطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه اليرموك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بصنعاء في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.



تمكن الشعب من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بهدفين نظيفين أحرزهما لاعبه يوسف الجبري في الدقيقتين الثانية و 28.



وفي الشوط الثاني من المباراة التي حضرها القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشئون المالية والادارية محمد منصر ورئيس نادي 22 مايو علي البروي، قلص فريق اليرموك النتيجة بتسجيله هدف عن طريق لاعبه البديل عماد المجاهد في الدقيقة 60.



بهذا الفوز الثمين واصل شعب إب تألقه في البطولة محلقاً في الصدارة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات فوز على التوالي ليضمن مقعدا له في نصف نهائي البطولة التي تقام في 22 مايو، في حين تجمد رصيد اليرموك عند خمس نقاط في المركز الثالث مؤقتاً بخمس نقاط.



وتتواصل منافسات الجولة الرابعة المجموعة الأولى غداً الخميس بإقامة لقاء وحيد يجمع فريق العروبة وصيف المتصدر بست نقاط وضيفه شباب البيضاء خامس الترتيب بنقطة فقط.



وتختتم الجولة نفسها بعد غدٍ الجمعة بلقاء وحيد يجمع 22 مايو الرابع بأربع نقاط وضيفه فتح ذمار متذيل الترتيب دون نقاط.

سبأ [19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ