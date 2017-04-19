ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 07:23:24م
عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي يدعو المنظمات الدولية لتعزيز جهودها الإنسانية في اليمن
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي المنظمات الحقوقية والإنسانية الى تعزيز جهودها الإنسانية تجاه الشعب اليمني.
بنس يقول إن واشنطن ستعمل مع حلفائها للضغط على كوريا الشمالية
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية، ولكن أمريكا ستدحر أي هجوم “برد ساحق”.
وزارة الثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الثروة السمكية إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي بمنطقة البحر الأحمر من المياه اليمنية ابتداء من يوم 20 أبريل وحتى 1 سبتمبر 2017م.
شعب إب يفوز على اليرموك ويتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الوحدة
تأهل فريق شعب إب إلى نصف نهائي بطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه اليرموك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بصنعاء في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.
آخر الأخبار:
تكريم طلاب مركز البهجة لذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة الحديدة
وزير الخارجية يؤكد أن اليمن مع السلام وليس الاستسلام
مجلس العموم البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في يونيوالقادم
مناقشة برامج الرعاية والحماية التي تقدمها منظمة رعاية الأطفال في اليمن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حفل تكريمي للمتفوقين في أنشطة وبرامج مركز النور للمكفوفين بصنعاء
[19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


نظم مركز النور للمكفوفين اليوم بصنعاء حفل تكريمي للمتفوقين بأنشطة وبرامج المركز للعام للدراسي 2016 – 2017م .

وفي الحفل الذي شهد تكريم 12 خريجا من شريحة المكفوفين في الثانوية العامة والمبرزين في أنشطة المركز الرياضية والثقافية، أكد رئيس اللجنة الشئون الإجتماعية والعمل بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب أن شريحة المكفوفين يمثلون كوكبة في الإبداع والتميز في مختلف الأنشطة والمجالات.

ونوه بجهود الإدارات المتعاقبة على مركز النور للمكفوفين والتي كان لها بصمات جليلة في خدمة المكفوفين وقيادة مركز النور في مختلف الظروف.

وأكد النقيب إستمرار أمانة العاصمة في دعم مركز النور للمكفوفين لمواصلة عطاءه التنويري ورفد المجتمع بعدد من الكوادر المؤهلة والمتعلمة والقادرة على خدمة الوطن الذي يتعرض لأبشع عدوان في التاريخ منذ أكثر من عامين.

بدوره اعتبر مدير عام مديرية الصافية العميد ناجي الشيعاني، مركز النور للمكفوفين ضمن المدارس التعليمية المتميزة في نطاق مديرية الصافية .. مبينا أن طلاب مركز النور يتفوقون في أغلب المسابقات والأنشطة المدرسية على بعض مدارس المديرية.

وأكد أن مديرية الصافية تقف إلى جانب إدارة المركز وتعمل كلما بوسعها لدعمه في مواصلة العملية التعليمية والتأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

فيما أوضح مدير مركز النور للمكفوفين حسن إسماعيل أن المركز تمكن خلال السنوات الماضية من تأسيسه من تخرج دفع أصبحت قامات كبيرة في المجتمع.

وتطرق إلى أن المركز بتعاون الإدارة والمعلمين تغلبوا على الصعوبات واستطاعوا مواصلة العملية التعليمية دون إنقطاع وجعلوا مصلحة الطلاب فوق كل المصالح.

في حين أكدت كلمتا جمعية الأمان للكفيفات والطلاب الخريجين عظمة الدور التنويري لمركز النور للمكفوفين .

وأشادتا بدور القيادات السابقة لمركز النور في سبيل تأهيل شريحة المكفوفين.

عقب ذلك كرم رئيس لجنة الشئون الإجتماعية والعمل بمحلي أمانة العاصمة ومدير عام مديرية الصافية ومدير مركز النور والمدراء السابقين الخريجين والمبرزين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي يدعو المنظمات الدولية لتعزيز جهودها الإنسانية في اليمن
تكريم طلاب مركز البهجة لذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة الحديدة
وزير الخارجية يؤكد أن اليمن مع السلام وليس الاستسلام
مناقشة برامج الرعاية والحماية التي تقدمها منظمة رعاية الأطفال في اليمن
قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية ببني مطر تستقبل مسيرة الخبز
وقفة احتجاجية لأبناء وادي عيان بالمحويت تندد باستمرار العدوان
ورشة عمل لمناقشة أنشطة المجلس الدنماركي بعمران
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان شرق المخا بتعز
تكريم 143 معلما وطالبا بمجمع الفاروق التربوي بمديرية الرجم بالمحويت
مناقشة مهام ودور وكلاء محافظة إب خلال الفترة القادمة
العدوان السعودي على اليمن
فعالية بذكرى مرور عامين من الصمود في وجه العدوان بمديرية بني مطر
[19/أبريل/2017]
إستشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارة لطيران العدوان على سوق بمديرية حيران بحجة
[19/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين على مأرب
[19/أبريل/2017]
انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من العاصمة صنعاء إلى ميناء الحديدة
[19/أبريل/2017]
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في الجحملية والصلو بتعز
[18/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by