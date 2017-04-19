محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل تكريمي للمتفوقين في أنشطة وبرامج مركز النور للمكفوفين بصنعاء





نظم مركز النور للمكفوفين اليوم بصنعاء حفل تكريمي للمتفوقين بأنشطة وبرامج المركز للعام للدراسي 2016 – 2017م .



وفي الحفل الذي شهد تكريم 12 خريجا من شريحة المكفوفين في الثانوية العامة والمبرزين في أنشطة المركز الرياضية والثقافية، أكد رئيس اللجنة الشئون الإجتماعية والعمل بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب أن شريحة المكفوفين يمثلون كوكبة في الإبداع والتميز في مختلف الأنشطة والمجالات.



ونوه بجهود الإدارات المتعاقبة على مركز النور للمكفوفين والتي كان لها بصمات جليلة في خدمة المكفوفين وقيادة مركز النور في مختلف الظروف.



وأكد النقيب إستمرار أمانة العاصمة في دعم مركز النور للمكفوفين لمواصلة عطاءه التنويري ورفد المجتمع بعدد من الكوادر المؤهلة والمتعلمة والقادرة على خدمة الوطن الذي يتعرض لأبشع عدوان في التاريخ منذ أكثر من عامين.



بدوره اعتبر مدير عام مديرية الصافية العميد ناجي الشيعاني، مركز النور للمكفوفين ضمن المدارس التعليمية المتميزة في نطاق مديرية الصافية .. مبينا أن طلاب مركز النور يتفوقون في أغلب المسابقات والأنشطة المدرسية على بعض مدارس المديرية.



وأكد أن مديرية الصافية تقف إلى جانب إدارة المركز وتعمل كلما بوسعها لدعمه في مواصلة العملية التعليمية والتأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.



فيما أوضح مدير مركز النور للمكفوفين حسن إسماعيل أن المركز تمكن خلال السنوات الماضية من تأسيسه من تخرج دفع أصبحت قامات كبيرة في المجتمع.



وتطرق إلى أن المركز بتعاون الإدارة والمعلمين تغلبوا على الصعوبات واستطاعوا مواصلة العملية التعليمية دون إنقطاع وجعلوا مصلحة الطلاب فوق كل المصالح.



في حين أكدت كلمتا جمعية الأمان للكفيفات والطلاب الخريجين عظمة الدور التنويري لمركز النور للمكفوفين .



وأشادتا بدور القيادات السابقة لمركز النور في سبيل تأهيل شريحة المكفوفين.



عقب ذلك كرم رئيس لجنة الشئون الإجتماعية والعمل بمحلي أمانة العاصمة ومدير عام مديرية الصافية ومدير مركز النور والمدراء السابقين الخريجين والمبرزين.

سبأ [19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ