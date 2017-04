Ministre des AE se félicite des déclarations du Mattis et appelle le monde à contribuer à la paix au Yémen [19/أبريل/2017]





SANA'A, 19 Avril.(SABA)- Le ministre des Affaires étrangères Hisham Abdullah Sharaf s'est félicité de récentes déclarations du s secrétaire américain à la défense James Mattis à la veille de sa visite dans la région, qui comprend un certain nombre de pays de la coalition de l'agression contre le Yémen, dirigé par l'Arabie Saoudite.



Le ministre Sharaf a affirmé la position du conseil politique suprême et le gouvernement de salut national appelant à la paix juste et équitable du peuple yéménite.



Il a aussi appelé à la reprise des efforts visant à relancer les initiatives pour un véritable règlement politique conduisant à arrêter l'agression et à la levée le siège en plus le retrait des forces étrangères et la cessation de toutes les opérations militaires dans toutes les régions de la République du Yemen.



Dans une déclaration faite à SABA, le ministre Sharaf a exprimé l'espoir que les déclarations des États-Unis reflètent la position réelle de l'Amérique.



Le ministre Sharaf a également demandé au Groupe des pays de 18 parrainés des efforts du règlement et de la paix au Yémen, dont la Russie et l'Amérique de prendre des mesures rapides pour alléger les souffrances du peuple yéménite, dont les plus importantes, les conditions économiques et de vie se détériorant en raison de l'agression de l'Arabie saoudite et ses alliances.





