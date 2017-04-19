رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نادي برشلونة يوافق على بيع أردا توران





كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني وافق على العرض المقدم من أرسنال الإنجليزي، لضم التركي أردا توران مقابل 25 مليون يورو، لتعويض نجم خط الوسط مسعود أوزيل.



وذكرت التقارير أن الصفقة ستتم في فترة الانتقالات القادمة، رغبة من النادي الكتالوني بتحقيق عائد نقدي يدعم خزينته، في ظل الرغبة الكبيرة من إدارة الفريق لعقد صفقات على مستوى عال وتجديد دماء الفريق، وتقيدا بقواعد اللعب المالي النظيف.



وعلق أحمد بولوت وكيل اللاعب على الموضوع: "لم يتم التواصل معي من قبل أرسنال حتى الآن، وكما قلت سابقا، توران سعيد في برشلونة، ولا زال هناك 3 سنوات في فترة عقده".



وتابع بولوت بأن الكثير قد يتغير في كرة القدم خلال أسبوع، وهناك الكثير من وسائل الإعلام الإسبانية تفيد بأن برشلونة سيبيع أردا قريبا.



وكانت الأخبار ربطت اللاعب التركي بالانتقال إلى الدوري الصيني، ويبلغ توران من العمر 30 عاما، وسجل هذا الموسم 13 هدفا، وساهم بصناعة 7 أهداف، في جميع المسابقات هذا الموسم.

سبأ [19/أبريل/2017] مدريد - سبأ:سبأ