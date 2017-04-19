محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية ببني مطر تستقبل مسيرة الخبز







استقبلت قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية بمديرية بني مطر مسيرة الخبز المدنية الراجلة التي انطلقت اليوم من أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء إلى ميناء الحديدة.



وخلال الاستقبال أشاد وكيل محافظة صنعاء فارس الكهالي ومدير مديرية بني مطر عبد اللطيف اللمذي بالمبادرة السلمية التي يقدمها المشاركون في مسيرة الخبز.. مؤكدين الاستعداد لتسهيل مهام المسيرة وتوفير احتياجها والإسهام في إنجاحها لإيصال رسالتها الإنسانية للعالم.



فيما أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال ورئيس اللجنة التحضيرية لمسيرة الخبز شفيع ناشر ان الهدف من المسيرة السلمية البحتة التي يشارك فيها منظمات المجتمع المدني وإعلاميين إيصال رسالة لشعوب العالم بتجنيب ميناء الحديدة عن عدوانهم العبثي وان ما يحصل في اليمن من مجازر إبادة جماعية تنتهك كافة حقوق الإنسان.

سبأ [19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ