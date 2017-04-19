محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية لأبناء وادي عيان بالمحويت تندد باستمرار العدوان





نظم مشائخ ووجهاء وأبناء عزلة وادي عيان بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي.



وفي الوقفة التي شارك فيها مدير عام المديرية حميد الرضمي والقيادات المجتمعية والتربويين أكد المشاركون أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم حرب بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم .



كما أكدوا أبناء عزة وادي عيان وقوفهم صفا واحدا إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته.. مشيرين إلى أن الشعب اليمني سيتصدى للعدوان مهما تمادى في إجرامه.

سبأ [19/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ