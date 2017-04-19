[19/أبريل/2017] عمران - سبأ:
عقدت بمحافظة عمران اليوم ورشة عمل خاصة لمناقشة أنشطة وأعمال المجلس الدنماركي بعمران .
وفي الورشة التي حضرها وكيل المحافظة أمين فراص، استعرض مدير المنظمة عبدالملك الشرفي، أعمال وأنشطة المنظمة التي نفذتها العام الماضي بالمحافظة وكذا أنشطة المنظمة خلال الربع الأول للعام الحالي وآلية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقد أكد الوكيل فراص أهمية أن تشمل أنشطة المنظمة الجوانب الإنسانية ودعم المتضررين والحالات الأشد فقرا والنازحين الذين يعانون ظروف معيشية صعبة جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم .
ولفت إلى ضرورة دعم المنظمة للمشاريع التي يعود فائدتها على المواطنين وخاصة في قطاعات الزراعة والمياه والطرقات .. مؤكدا أهمية التنسيق مع مكتب التخطيط والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمجالس المحلية بالمديريات لتنفيذ أنشطة المنظمة.
حضر الورشة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بعمران.
سبأ