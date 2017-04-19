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تكريم 143 معلما وطالبا بمجمع الفاروق التربوي بمديرية الرجم بالمحويت
[19/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
كرم مجمع الفاروق التربوي ومكتب التربية والتعليم بمديرية الرجم محافظة المحويت 143 من المعلمين وأوائل الطلاب المتفوقين بالمجمع للعام الدراسي 2016م -2017م.
وفي التكريم الذي حضره وكيل المحافظة حمود شملان أشار أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد إبراهيم عباس ومدير عام مديرية الرجم محمد البصل ومدير مكتب التربية بالمديرية محمد جعيل ومدير مجمع الفاروق صالح هيسان، إلى أهمية تكريم المعلمين والطلاب المتفوقين وتحفيزهم على التحصيل العلمي.
وأكدت الكلمات إستمرار العملية التعليمية وإفشال رهانات العدوان ومخططاته في تعطيل العملية التعليمية .. لافتة إلى الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار منذ أكثر من عامين.
وثمنت الكلمات جهود المعلمين والمعلمات في مجمع الفاروق التربوي وإستمرار العملية التعليمية .. مستعرضة معانات أبناء الشعب اليمني بصورة عامة والمعلمين بوجه خاص جراء إنقطاع المرتبات لأكثر من سبعة أشهر.
تخلل التكريم أناشيد واسكتشات وعروض مسرحية وقصائد شعرية قدمها الطلاب والفرقة المسرحية بالمجمع .
وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الشعب بمكتب التربية بالمحافظة وأعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية ومجلس الآباء، تم تكريم المعلمين المبرزين وأوائل الطلاب المتفوقين .
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