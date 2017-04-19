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مناقشة مهام ودور وكلاء محافظة إب خلال الفترة القادمة
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مناقشة مهام ودور وكلاء محافظة إب خلال الفترة القادمة
[19/أبريل/2017]
إب - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، مهام وكلاء المحافظة ودورهم في تحسين وتطوير الأداء وتقديم الخدمات لأبناء المحافظة خلال المرحلة القادمة.

وقيًم الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي المهام والأعمال التي نفذها وكلاء المحافظة خلال الفترة الماضية كلا حسب القطاع الذي كلف به، ووفق الصلاحيات في الإشراف والرقابة وإعداد الخطط ومعالجة قضايا المواطنين.

وإستمع الإجتماع إلى شرح من قبل عدد من الوكلاء حول مستوى الأداء والنزول الميداني وإنعقاد اللقاءات الخاصة بالقطاعات والمديريات، والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ المهام وسبل وضع المعالجات اللازمة لضمان تجاوزها وتطوير وتعزيز الأداء.

وفي الإجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود كافة الوكلاء ودورهم في تنفيذ خطط وبرامج المحافظة وترسيخ الأمن والإستقرار.

وحث على مضاعفة الجهود في معالجة القضايا المتعلقة بالتنمية والقطاعات الخدمية والإيرادية وتلمس هموم المواطنين والنازحين والمتضررين جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .

وقال " نحن كمسئولين ومواطنين وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين مسؤولين تجاه ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار، وحث الجميع على التماسك والصمود والتلاحم في مواجهة العدوان والحفاظ على وحدة الصف الوطني ".

وشدد محافظ إب على ضرورة رفع الخطط والبرامج وتقييم الإنجاز بصورة مستمرة .. مؤكدا أهمية التنسيق للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية التي يتطلع إليها الجميع.

سبأ
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