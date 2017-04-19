غرق سفينة شحن بالبحر الأسود على متنها 12 شخصا [19/أبريل/2017] موسكو - سبأ:

غرقت سفينة شحن اليوم وعلى متنها 12 شخصا في مياه البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية.



ونقلت وكالة (انترفاكس) للأنباء الروسية عن إدارة الطوارئ الروسية في شبه جزيرة القرم قولها "إنه كان على متن سفينة الشحن غيرويي أرسنالا 12 بحارا من طاقمها بينهم اثنان من مواطني أوكرانيا وواحد من جورجيا وتسعة مواطنين روس".



وبحسب ادارة الطوارئ فإن السفينة اطلقت إشارات استغاثة في الصباح الباكر من اليوم وكانت على بعد نحو 30 إلى40 ميلا بحريا من ساحل البحر الأسود الروسي متوجهة من مدينة آزوف الروسية إلى تركيا وعلى متنها شحنة من الحبوب.



وقال مسؤول في إدارة الطوارئ إن سبب الغرق ناجم عن سوء الأحوال الجوية والعواصف الشديدة... مشيرا إلى أن سوء الأحوال الجوية يصعب من وتيرة عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين.

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