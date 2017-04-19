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تدشين زراعة شتلات البن واللوز للموسم الزراعي الحالي بعمران
[19/أبريل/2017] عمران - سبأ:
دشن محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ووكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبد الواحد الحمدي اليوم بقاعة الشهداء بكلية التربية مهرجان زراعه شتلة البن واللوز.

وفي التدشين الذي نظمه مكتب الزراعة والري ومؤسسة التكافل الإجتماعية الخيرية تحت شعار " يد تزرع ويد تردع"، تم غرس ألف و600 شجرة لوز وأكثر من ستة آلاف و200 شجرة البن  للموسم الزراعي 2017م.

وأشاد المحافظ جعمان بهذه المبادرة التي تعد تجسيداً للصمود في مواجهة العدوان وتعبيراً عن العزة والكرامة والانتصارات التي تتحقق للشعب اليمني في مختلف الميادين.

ودعا الجمعيات الزراعية بالمحافظة والمزارعين إلى الإستفادة من هذه الخطوة والعمل مع المجتمعات المحيطة لدعم الزراعة وتسويقها وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المنتجات والمحاصيل الزراعية النقدية للوصول إلى الإكتفاء الذاتي ودعم الإقتصاد الوطني.

فيما أشار وكيل وزاره الزراعة إلى أن مبادرة غرس شتلات البن تأتي والشعب اليمني يمر بالذكرى الثانية للصمود في وجه العدوان الذي استهدف كل مقومات الزراعة، متجاوزاً بذلك الأعراف والأنظمة الدولية وقوانين الحروب وانتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت وتواطؤ الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان.

ولفت المهندس الحمدي إلى مميزات أجواء ومناخ اليمن المتنوع والتربة الخصبة والمنتجات الغنية من الحبوب والفواكه بجميع أصنافها وخاصة شجرة البن التي تعد تاريخياً من المحاصيل النقدية والإقتصادية منذ مئات السنين.

وأكد استعداد وزارة الزراعة والري تقديم الدعم حسب الإمكانيات وتوفير ما أمكن من بذور محسنة ومبيدات زراعية إلى جانب التوعية والإرشاد الزراعي وغيرها.

حضر التدشين عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمختصين في الجانب الزراعي وعدد من مزارعي محافظة عمران.
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