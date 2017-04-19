إجتماع يناقش سير أداء مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي [19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش مجلس إدارة مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي اليوم بصنعاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس حسين حازب سير أداء المركز وتقارير الإنجاز والخطط المستقبلية التطويرية المواكبة للمتغيرات.



واستعرض الإجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم العالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله الشامي وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات الحكومية وممثلو القطاع الخاص ووزارة الإتصالات والجامعات الأهلية، تقرير حول مستوى الإنجاز قدمه نائب وزير التعليم العالي حول مشاريع المركز التي نفذها في مجال الأنظمة التقنية وإعادة الهيكلة والتجربة الرائدة المتمثلة في إطلاق البوابة الإلكترونية للتنسيق والقبول الموحد في الجامعات الحكومية والأهلية.



وتطرق التقرير إلى النجاح الذي حققته البوابة الإلكترونية في الحد من الإختلالات التي كانت ترافق عملية القبول والتنسيق خلال الأعوام السابقة والصعوبات التي واجهتها والخطوات التطويرية لمستقبل البوابة الإلكترونية .



واطلع الإجتماع على تقرير أنشطة وخدمات المركز للجامعات الحكومية والأهلية ومهامه وأهدافه التي أنشاء من أجلها عام 2007م وأوضاعه السابقة والحالية والتوقعات المستقبلية والصعوبات التي تواجه تطوير خدماته وتحسين أداءه، ومقترحات التحسين وإقرارها.



وأقر الإجتماع الحفاظ على منجز مركز تقنية المعلومات المتمثل في البوابة الإلكترونية وإمكانية تطويرها خلال العام الجامعي القادم لتمكينها من إجراء القبول والتنسيق وتصحيح إختبارات القبول الكترونياً، وتقديم التسهيلات اللازمة لعملية القبول والتسجيل وفتحها وإغلاقها في يوم محدد وعدم إعطاء أي استثناءات لأي جامعة.



كما أقر الإجتماع تشكيل لجنتين، فنية لمعالجات الملاحظات والمقترحات لتطوير البوابة الإلكترونية والخدمات المصاحبة لها وتوحيد البيانات ولجنة خاصة بالتشريع برئاسة نائب وزير التعليم العالي لإعداد التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية وإمكانية إضافة أعضاء لمجلس الإدارة وتقديمها للإجتماع الإستثنائي المزمع انعقاده في يوم 20 من مايو القادم .



ووافق الإجتماع على تأجيل مناقشة التقرير المالي للمركز للعام الماضي والموازنة التقديرية للمركز للعام الجاري للإجتماع الإستثنائي القادم لإتاحة الفرصة لإعداد تقارير حولهما .



وأقر اعتماد مدخلات البوابة الإلكترونية ومطابقتها مع أرقام وبيانات الجامعات الحكومية والأهلية وعدم اعتماد أي أرقام أو بيانات في القبول والتنسيق خارج إطار البوابة .



وأكد المجتمعون أهمية توفير السيرفرات في كافة الجامعات الحكومية لإستكمال البنية التحتية للربط الشبكي بين المركز والجامعات بما يمكنها من استكمال مشروع أتمتة أنشطتها وخدماتها الإلكترونية، والعمل على استكمال نظام سار الخاص بشئون الطلاب في الجامعات ليتم متابعة وتقييم أوضاع الطلاب منذ التحاقهم حتى تخرجهم إلكترونياً وتحويل بياناتهم مباشرة إلى نظام المصادقة الإلكتروني على وثائق الخريجين الجاري العمل فيها حالياً .



وأشاد وزير التعليم العالي بجهود قيادة الوزارة السابقة والعاملين في مركز تقنية المعلومات على جهودهم في إنجاز مشروع البوابة الإلكترونية الموحدة والأنظمة الرقمية والمصاحبة والمشاريع المنفذة في إطار استكمال الربط الشبكي والسير نحو أتمتة خدمات وأنشطة الجامعات الحكومية والأهلية .



وأشار إلى مزايا البوابة الإلكترونية في التسجيل والقبول الإلكتروني الموحد خلال العام الجامعي 2016- 2017م والمساهمة في الحد من العشوائية وضبط العملية والعدالة في توزيع الطاقة الإستيعابية بناءً على الإمكانيات والبنية التحتية والتجهيزات لكل جامعة.



وأكد الوزير حازب دعم ومساندة الوزارة لجهود المركز ومنحه الإستقلالية المالية والإدارية للإنطلاق في مهامه التي أنشاء من أجلها .



فيما أشار نائب رئيس مركز تقنية المعلومات الدكتور أحمد أبو طالب إلى إستمرار المركز في مهامه للإرتقاء بمؤسسات التعليم العالي .. مستعرضاً الخطوات والانجازات التي حققها المركز بجهود ذاتية في مجال الأنظمة الالكترونية .



وأكد أن المركز أنجز في وقت قصير ورغم إستمرار العدوان ما لم يتحقق في سنوات، وفي المقدمة البوابة الإلكترونية للتنسيق الإلكتروني الموحد بالجامعات الحكومية والأهلية وكليات المجتمع والمعاهد الفنية وكذا خدمات الأس إم إس والربط المالي مع المؤسسات المالية.

سبأ