Quatre morts et quatre blesses suite a un raid aérien contre un souk a Hajja [19/أبريل/2017]



HAJJA, 19 Avril.(SABA) – Quatre civils ont été tués et quatre autres ont été blessés ce mercredi suite à un raid aérien contre un souk populaire situé au district d'Hairan dans la province d'Hajja.



Une source responsable dans la Salle des opérations conjointes a déclaré à SABA que les chasseurs saoudiens avaient mené une frappe aérienne contre un souk populaire ciblant un camion destiné à la vente des blocs de glace aux citoyens.



La source responsable a condamné les actes criminels brutaux et les massacres commis par l'agression de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite contre le peuple yéménite sous silence international honteux et défectueux.



SABA