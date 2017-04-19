الخارجية الروسية: لا نؤيد أياً من المرشحين في انتخابات الرئاسة الفرنسية [19/أبريل/2017] موسكو - سبأ:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تؤيد أياً من المرشحين في انتخابات الرئاسة الفرنسية وستحترم خيار الشعب الفرنسي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم “إن الانتخابات الفرنسية شأن فرنسي داخلي وهو خيار الشعب الفرنسي الذي نحترمه كثيرا بالطبع”.



وأضافت زاخاروفا “إن موسكو تتوقع فقط أن تجري هذه الانتخابات في فرنسا وفقا للقانون وان مواطني البلاد سيختارون رئيسهم بأنفسهم”.. مؤكدة أن روسيا ستتعاون مع أي قيادة فرنسية جديدة ستفرزها الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.



ومن المزمع إقامة الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية في ال23 من الشهر الجاري وفي حال عدم فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة تقام جولة أخيرة بين المرشحين الأكثر أصواتا في السابع من الشهر القادم.



وبشأن مزاعم استهداف الولايات المتحدة الأمريكية مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في أفغانستان باستخدام “أم القنابل” أوضحت زاخاروفا أن هذه الخطوات الأمريكية في أفغانستان تحمل طابعا غير نظامي ولا تسمح بتحقيق الاستقرار بل تؤدي إلى تقويض هذا الوضع وقالت.. “للأسف يتزايد يوماً بعد آخر عدد الوقائع التي تدل على ذلك”.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة ألقت في ال13 من الشهر الجاري أكبر قنبلة غير نووية على أفغانستان.. زاعمة أن ذلك تم خلال توجيه ضربة على تنظيم “داعش” الإرهابي.

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