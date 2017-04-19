فعالية بذكرى مرور عامين من الصمود في وجه العدوان بمديرية بني مطر [19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت بمنطقة ببيت بوس بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم فعالية بذكرى مرور عامين من الصمود في مواجهة العدوان تحت شعار " رغم قصفهم لمدارسنا نحن صامدون".



وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، أكد وكيل أول المحافظة حميد عاصم أهمية إستمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان الإجرامية.



وأشاد بالجهود المبذولة في إقامة الفعاليات والأنشطة التي تعزز من صمود أبناء الشعب اليمني وطلاب وطالبات المدارس في موجه العدوان .



فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار ومدير مدرسة النصر في بيت بوس إلى أن هذه الفعاليات تعد رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني وثباته وتماسكه في مواجهة العدوان ومخططاته.



وأكدا إستمرار العملية التعليمية والصمود في مواجهة العدوان .. وأشادا بإصرار الكادر التربوي وطلاب وطالبات المدارس على مواصلة العملية التعليمية.



تخلل الفعالية أوبريت بعنوان " عدونا أمريكا " ومتقتطفات شعرية من شعر معاذ الجنيد قدمتها لمياء النجار وملاك الكبسي ومسرحية.



إلى ذلك افتتح وكيلا محافظة صنعاء حميد عاصم وفارس الكهالي معرض الصور والأشغال اليدوية بذكرى مرور عامين من الصمود في مواجهة العدوان، وطاف الوكيلان ومعهما مدير مديرية بني مطر عبداللطيف اللمذي بأقسام المعرض.



وأشادا بما تضمنه المعرض من صور ومجسمات ومشغولات يدوية عكست صمود الشعب اليمني وجسدت بشاعة الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ