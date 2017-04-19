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محافظ البيضاء يطلع على نشاط جمعية لجنة التأهيل المجتمعي بمدينة رداع
[19/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:
اطلع محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم على نشاط جمعية التأهيل المجتمعي بمدينة رداع في مجال التدريب والتأهيل والتنمية البشرية.
واستمع المحافظ المنصوري من رئيسة الجمعية ندى الخضر إلى شرح حول البرامج التأهيلية التي تنفذها الجمعية في إطار أهدافها لخدمة المجتمع وتأهيل المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة في الجوانب التنموية والتعليمية والصحية ودمجهم في المجتمع.
واستعرضت الخضر خطط الجمعية لتوسيع أنشطتها التعليمية والصحية والتوعوية بالشراكة مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمدينة رداع.
وقد أشاد محافظ البيضاء بجهود قيادة وكوادر الجمعية في تأهيل المعاقين و ذوي الإحتياجات الخاصة وتوسيع برامج التوعية المجتمعية الصحية والتعليمية والبيئية.
وأكد دعم قيادة السلطة المحلية لأنشطة الجمعية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض أنشطتها بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
سبأ