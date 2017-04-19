رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العميد الركن حسين صالح خيران بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد العميد الركن حسين صالح ناجي خيران مدير عام العمليات والسيطرة بوزارة الداخلية الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 57 عاما . بنس يقول إن واشنطن ستعمل مع حلفائها للضغط على كوريا الشمالية قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية، ولكن أمريكا ستدحر أي هجوم “برد ساحق”. النفط مستقر بعد تصريحات الأمين العام لأوبك شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء استقرارا بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها ملتزمة بتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية التي تعاني منها السوق منذ عام 2014 على الرغم من أن زيادة الإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة ما زالت تضغط على ا دوري أبطال أوروبا : ريال مدريد يتأهل للدور قبل النهائي تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما مساء أمس على ملعب “سانتياجو برنابيو” في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال .