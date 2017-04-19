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مناقشة مصفوفة الإحتياجات الطارئة لمكاتب ووحدات السلطة المحلية بالمحويت
[19/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الدكتور علي الزيكم، مصفوفة الإحتياجات الطارئة لمكاتب ووحدات السلطة المحلية بالمحافظة وفقا للنماذج والمحددات المقدمة من الجهات المانحة.
وفي الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة حمود حزام شملان وضم لجنة تنفيذ مصفوفة الأولويات بقطاع التخطيط، استعرضت مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي آلية إعداد الخطط التنفيذية لمصفوفة الأولويات والخطط الطارئة وكذا مصفوفة الدعم والتواصل والتنسيق مع الأطراف المشاركة في تنفيذ المصفوفة.
وأشارت إلى الجهود المبذولة في سبيل إنجاح ذلك وأهمية تفاعل المكاتب والجهات الخدمية بالمحافظة لإستيعاب إحتياجاتها الطارئة ضمن الخطة المقدمة من المحافظة للمنظمات الإغاثية والدولية .
وفي الإجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة أهمية الإعداد لمصفوفة الإحتياجات وفق نماذج واستمارات البيانات والمعلومات الأساسية المطلوبة من المكاتب والجهات المعنية .
ووجه بمتابعة المكاتب بسرعة إعداد مصفوفات الإحتياجات الطارئة من المشاريع التي من شأنها تعزيز أداء المكاتب للقيام بدورها الخدمي في ظل الظروف الراهنة.
وأكد الزيكم أهمية التركيز على إحتياجات القطاعات الخدمية ذات الأولية كقطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي والصحة والسكان والمياه والصرف الصحي ومشاريع مياه الريف وجوانب الإغاثة الإنسانية لتخفيف معانات النازحين، وصيانة وإصلاح الطرق والجسور وإعادة تأهيل المؤسسات والمنشآت التي تعرضت لقصف طيران العدوان .
حضر الإجتماع مدير مكتب التعليم الفني والمهني الدكتور عبد الملك مزارق.
سبأ