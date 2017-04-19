السلطات الامنية الروسية تقضي على إرهابيين في ضواحي موسكو [19/أبريل/2017] موسكو - سبأ:

أعلن مكتب الأمن الفيدرالي الروسي اليوم أنه تمكن من القضاء على شخصين في مقاطعة فلاديمير بضواحي موسكو مرتبطين بشبكة تجنيد لصالح منظمات إرهابية والإعداد لهجمات إرهابية على الأراضي الروسية.



وقال المكتب في بيان نقله موقع روسيا اليوم “استطاع موظفو مكتب الأمن الفيدرالي تحييد مواطنين من دول آسيا الوسطى إثر اشتباك وقع خلال محاولة إلقاء القبض عليهما كانا على صلة بالتجنيد لصالح منظمات إرهابية وصناعة المتفجرات والإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية”.



وعثر مكتب الأمن في مكان العملية على مواد لصناعة العبوات الناسفة وسلاح حربي وذخيرة.



وذكر بيان المكتب الروسي أن الاشتباكات أوقعت إصابات بين العناصر الأمنية.



وكان مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أمس الأول الكشف عن قناة لتهريب الأسلحة والمتفجرات من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إلى روسيا كما أعلن في الـ23 من مارس الماضي أنه أوقف نشاط مجموعة إجرامية على المستوى الإقليمي تعمل على تنظيم عمليات نقل الأسلحة من الولايات المتحدة عبر خدمة البريد إلى روسيا.

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