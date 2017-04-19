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مقتل أربعة ضباط يونانيين بتحطم مروحية عسكرية شمال اليونان
[19/أبريل/2017] أثينا - سبأ:
لقي أربعة ضباط يونانيين مصرعهم وأصيب خامس بجروح في حادث تحطم مروحية عسكرية شمال اليونان اليوم.
ونقلت (اسوشيتد برس) عن مسؤولين في الجيش اليوناني قولهم” إن مروحية عسكرية من طراز” هوي يو اتش 1 اتش” تحطمت اليوم خلالها قيامها بطلعة دورية حدودية قرب بلدة ايلاسونا شمال غرب العاصمة أثينا ما تسبب بمقتل أربعة ضباط كانوا على متنها وإصابة خامس بجروح”.
وتم العثور على الضحايا خلال عملية بحث واسعة النطاق في هذه المنطقة الوعرة بعد أن فقد الجيش الاتصال بالمروحية التي أقلعت من مدينة لاريسا وسط البلاد.
سبأ